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Мир вступил в новое десятилетие. Показываем, как праздновали Новый 2020 год жители разных стран

01 января 2020 17:12
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Новый год встретили жители всей планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничная волна пронеслась по странам фейерверками, концертами и красочными шоу.

О том, как это было, в сюжете Виктории Пригодской.

Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры

Мир вступил в новое десятилетие. Первыми на планете 2020 год встретили жители островных государств в Тихом океане. Вслед за ними бокалы подняли в Новой Зеландии. Чтобы полюбоваться красочным салютом, сотни жителей собрались на Оклендском мосту.

Мир вступил в новое десятилетие. Показываем, как праздновали Новый 2020 год жители разных стран-1

Мир вступил в новое десятилетие. Показываем, как праздновали Новый 2020 год жители разных стран-3

Мир вступил в новое десятилетие. Показываем, как праздновали Новый 2020 год жители разных стран-5

В числе первых встретили 2020-й и австралийцы. Несмотря на лесные пожары, грандиозное пиротехническое шоу все-таки решили не отменять.

Мир вступил в новое десятилетие. Показываем, как праздновали Новый 2020 год жители разных стран-8

Перевернули лист календаря также в Бразилии. Праздник на знаменитом пляже Копакабана сопровождался хлопками петард и ритмичными танцами.

Мир вступил в новое десятилетие. Показываем, как праздновали Новый 2020 год жители разных стран-11

Мир вступил в новое десятилетие. Показываем, как праздновали Новый 2020 год жители разных стран-13

В Объединенных Арабских Эмиратах Новый год встретили с традиционным размахом. Кульминацией праздника стал красочный фейерверк, который решили сосредоточить на самой высокой в мире башне Бурдж-Халифа.

Мир вступил в новое десятилетие. Показываем, как праздновали Новый 2020 год жители разных стран-16

Мир вступил в новое десятилетие. Показываем, как праздновали Новый 2020 год жители разных стран-18

Мир вступил в новое десятилетие. Показываем, как праздновали Новый 2020 год жители разных стран-20

С не меньшим размахом встретили Новый год и в Европе. В Берлине за 10 минут произвели 10 тысяч залпов праздничного салюта. Чтобы стать свидетелями этого момента, возле Бранденбургских ворот собрались тысячи человек.

Мир вступил в новое десятилетие. Показываем, как праздновали Новый 2020 год жители разных стран-23

Мир вступил в новое десятилетие. Показываем, как праздновали Новый 2020 год жители разных стран-25

Мир вступил в новое десятилетие. Показываем, как праздновали Новый 2020 год жители разных стран-27

На праздничные каникулы мы решили приехать в Европу, а Новый год – отметить в Берлине.

Гостей и жителей Соединенного Королевства о завершении 2019-го традиционно оповестил Биг-Бен – после долгой реконструкции с часовой башни сняли строительные леса.

Мир вступил в новое десятилетие. Показываем, как праздновали Новый 2020 год жители разных стран-30

Мир вступил в новое десятилетие. Показываем, как праздновали Новый 2020 год жители разных стран-32

У Триумфальной арки в Париже состоялся целый светомузыкальный спектакль, а ровно в полночь небо над Елисейскими полями раскрасил грандиозный фейерверк.

Мир вступил в новое десятилетие. Показываем, как праздновали Новый 2020 год жители разных стран-35

Мир вступил в новое десятилетие. Показываем, как праздновали Новый 2020 год жители разных стран-37

Пришел год Крысы в дома корейцев, японцев и китайцев. Несмотря на то, что пик новогодних торжеств в Поднебесной в 2020 году придется на конец января – начало февраля, китайцы встретили 2020-й вместе со всем миром.

Мир вступил в новое десятилетие. Показываем, как праздновали Новый 2020 год жители разных стран-40

Мир вступил в новое десятилетие. Показываем, как праздновали Новый 2020 год жители разных стран-42

Индия, Таиланд, Греция и Нидерланды – новый год наступил на всем земном шаре. Последними красочные салюты отгремели на теплых Гавайях и Таити.

Мир вступил в новое десятилетие. Показываем, как праздновали Новый 2020 год жители разных стран-45

Мир вступил в новое десятилетие. Показываем, как праздновали Новый 2020 год жители разных стран-47

# Новый год # Фотофакт

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