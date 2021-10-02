«Мир узнает о всех ваших преступлениях, которые вы пытаетесь скрыть». В польском Сейме раскритиковали политику Дуды

Новости Польши. Депутат парламента раскритиковала политику президента Польши по поводу ситуации на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступление в Сейме известной актрисы Клаудии Яхиры было более чем эмоциональным. Найдутся ли ответы на ее вопросы у руководства страны, пока судить рано.

Клаудия Яхира, депутат Сейма Республики Польши:

Мы не получаем с границы никакой информации, ведь журналистов не впускают. Зачем вам это чрезвычайное положение? Чтобы продолжать насиловать международные договоры, подписанные Польшей? Чтобы не пускать правозащитников? Чтобы не пускать гуманитарную помощь в нарушение решений Европейского суда по правам человека? Поляки, которые много раз в своей истории становились беженцами и пользовались помощью других стран, сейчас, когда появился шанс оплатить свой долг, поворачиваются спиной к мольбам о помощи. Но не тешьте себя иллюзиями. Мир узнает о всех ваших преступлениях, которые вы пытаетесь скрыть.