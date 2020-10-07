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Мир накрыла вторая волна коронавируса. Европейский рекорд – у Латвии

07 октября 2020 10:45
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Мир накрыла вторая волна коронавируса. 6 октября зафиксировано наибольшее число заразившихся с начала пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мир накрыла вторая волна коронавируса. Европейский рекорд – у Латвии-1

Латвия отметилась европейским рекордом. За последние две недели у наших западных соседей – самый большой прирост заболеваемости. В России за сутки увеличение достигло практически майских цифр. Похожая ситуация и у наших южных соседей – украинцев.

Мир накрыла вторая волна коронавируса. Европейский рекорд – у Латвии-4

Меж тем, ряд стран пересматривает свои подходы в борьбе с инфекцией. Сейчас уже не идет речь о тотальном карантине. Слишком тяжелыми оказались последствия предыдущих ограничений.

Мир накрыла вторая волна коронавируса. Европейский рекорд – у Латвии-7

Например, Украина пока не рассматривает введение второго локдауна из-за распространения COVID-19. При этом правительство продолжает готовиться к дальнейшему росту заболеваемости.

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# Коронавирус # Фотофакт

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