Мир накрыла вторая волна коронавируса. Европейский рекорд – у Латвии

Мир накрыла вторая волна коронавируса. 6 октября зафиксировано наибольшее число заразившихся с начала пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия отметилась европейским рекордом. За последние две недели у наших западных соседей – самый большой прирост заболеваемости. В России за сутки увеличение достигло практически майских цифр. Похожая ситуация и у наших южных соседей – украинцев.