Мир накрыла вторая волна коронавируса. Европейский рекорд – у Латвии

Мир накрыла вторая волна коронавируса. 6 октября зафиксировано наибольшее число заразившихся с начала пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мир накрыла вторая волна коронавируса. 6 октября зафиксировано наибольшее число заразившихся с начала пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Латвия отметилась европейским рекордом. За последние две недели у наших западных соседей – самый большой прирост заболеваемости. В России за сутки увеличение достигло практически майских цифр. Похожая ситуация и у наших южных соседей – украинцев.
Меж тем, ряд стран пересматривает свои подходы в борьбе с инфекцией. Сейчас уже не идет речь о тотальном карантине. Слишком тяжелыми оказались последствия предыдущих ограничений.
Например, Украина пока не рассматривает введение второго локдауна из-за распространения COVID-19. При этом правительство продолжает готовиться к дальнейшему росту заболеваемости.
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