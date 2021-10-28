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Минздрав Украины: «Ситуация с госпитализацией заболевших приобретает угрожающие масштабы»

28 октября 2021 09:47
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Новости Украины. В Украине не хватает кислорода для пациентов с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Родственники больных заявляют, что недостаток кислорода уже привел к гибели нескольких человек. Только в Одессе более 40 пациентов эвакуированы в срочном порядке в другие медучреждения, 15 из них в тяжелом состоянии.

Минздрав Украины: «Ситуация с госпитализацией заболевших приобретает угрожающие масштабы»-1

Людям приходится покупать баллоны и завозить их в больницу за свой счет. А в самих медучреждениях заканчиваются свободные койки, не говоря уже о местах с подключенным кислородом. Также украинцы жалуются, что не могут дозвониться в скорую. Там просто сбрасывают звонки. По словам министра здравоохранения, из-за того, что в Украине два крупнейших завода по производству медицинского кислорода остановили свою работу, стране пришлось обратиться к Польше.

Минздрав Украины: «Ситуация с госпитализацией заболевших приобретает угрожающие масштабы»-4

Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины:
Ситуация с госпитализацией заболевших приобретает угрожающие масштабы. В некоторых областях количество мест, оборудованных кислородными точками, заполнено на 80 %. Речь идет про Запорожскую и Донецкую область. Всего по Украине показатель заполненности коек, предназначенных больных COVID-19, составляет 66 %. В это же время все больше областей попадают в так называемую красную зону.

# Коронавирус # Виктор Ляшко # Фотофакт

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