Минздрав Украины: «Ситуация с госпитализацией заболевших приобретает угрожающие масштабы»

Новости Украины. В Украине не хватает кислорода для пациентов с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Родственники больных заявляют, что недостаток кислорода уже привел к гибели нескольких человек. Только в Одессе более 40 пациентов эвакуированы в срочном порядке в другие медучреждения, 15 из них в тяжелом состоянии.

Людям приходится покупать баллоны и завозить их в больницу за свой счет. А в самих медучреждениях заканчиваются свободные койки, не говоря уже о местах с подключенным кислородом. Также украинцы жалуются, что не могут дозвониться в скорую. Там просто сбрасывают звонки. По словам министра здравоохранения, из-за того, что в Украине два крупнейших завода по производству медицинского кислорода остановили свою работу, стране пришлось обратиться к Польше.