Минздрав Украины: «Ситуация с госпитализацией заболевших приобретает угрожающие масштабы»
Новости Украины. В Украине не хватает кислорода для пациентов с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Родственники больных заявляют, что недостаток кислорода уже привел к гибели нескольких человек. Только в Одессе более 40 пациентов эвакуированы в срочном порядке в другие медучреждения, 15 из них в тяжелом состоянии.
Людям приходится покупать баллоны и завозить их в больницу за свой счет. А в самих медучреждениях заканчиваются свободные койки, не говоря уже о местах с подключенным кислородом. Также украинцы жалуются, что не могут дозвониться в скорую. Там просто сбрасывают звонки. По словам министра здравоохранения, из-за того, что в Украине два крупнейших завода по производству медицинского кислорода остановили свою работу, стране пришлось обратиться к Польше.
Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины:
Ситуация с госпитализацией заболевших приобретает угрожающие масштабы. В некоторых областях количество мест, оборудованных кислородными точками, заполнено на 80 %. Речь идет про Запорожскую и Донецкую область. Всего по Украине показатель заполненности коек, предназначенных больных COVID-19, составляет 66 %. В это же время все больше областей попадают в так называемую красную зону.