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Минздрав Греции заявил о наступлении третьей волны коронавируса в стране

10 февраля 2021 09:40
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Грецию накрывает третья волна COVID-19. Об этом заявили в Минздраве страны. На фоне роста числа зараженных власти вводят новые карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав Греции заявил о наступлении третьей волны коронавируса в стране-1

С 11 февраля и до конца месяца в Афинах и Аттике будут закрыты все промтоварные магазины и образовательные учреждения. Ученики перейдут на дистанционный формат обучения.  

Тем временем ВОЗ заявила о замедлении темпов распространения инфекции. По данным организации, за минувшую неделю число заразившихся уменьшилось на 17 %. Тем не менее стремительно расширяется география новых штаммов COVID-19.  

Минздрав Греции заявил о наступлении третьей волны коронавируса в стране-4

Так, британский вирус-мутант обнаружен уже в 86 странах. Кроме того, в Соединенном Королевстве выявили еще две разновидности COVID. По словам ученых, одна из них может подавлять иммунитет, а значит, и сопротивляться действию вакцины. Исследование продолжается.  

# Коронавирус # Фотофакт

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