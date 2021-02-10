Минздрав Греции заявил о наступлении третьей волны коронавируса в стране

Грецию накрывает третья волна COVID-19. Об этом заявили в Минздраве страны. На фоне роста числа зараженных власти вводят новые карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 11 февраля и до конца месяца в Афинах и Аттике будут закрыты все промтоварные магазины и образовательные учреждения. Ученики перейдут на дистанционный формат обучения.

Тем временем ВОЗ заявила о замедлении темпов распространения инфекции. По данным организации, за минувшую неделю число заразившихся уменьшилось на 17 %. Тем не менее стремительно расширяется география новых штаммов COVID-19.