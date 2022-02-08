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Минус 15 млн евро. Евросоюз собирается оштрафовать Польшу за работу шахты «Туров»

08 февраля 2022 21:49
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Новости Польши. Еврокомиссия приступила к удержанию штрафов за работу шахты «Туров», которые Варшава отказалась выплачивать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минус 15 млн евро. Евросоюз собирается оштрафовать Польшу за работу шахты «Туров»-1

Эти деньги будут вычтены из финансирования Польши со стороны Евросоюза. Ожидается, что сумма составит примерно 15 миллионов евро. Напомним, в 2021 году суд ЕС по иску Чехии обязал Польшу немедленно прекратить все работы на шахте. Чешская сторона протестовала против расширения предприятия, так как это могло снизить уровень грунтовых вод и нанести колоссальный урон окружающей среде. Суд Брюсселя обязал Варшаву выплачивать по 500 тысяч евро за каждый день работы шахты, но Польша проигнорировала это решение.  

# Международная политика # Фотофакт

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