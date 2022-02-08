Минус 15 млн евро. Евросоюз собирается оштрафовать Польшу за работу шахты «Туров»

Эти деньги будут вычтены из финансирования Польши со стороны Евросоюза. Ожидается, что сумма составит примерно 15 миллионов евро. Напомним, в 2021 году суд ЕС по иску Чехии обязал Польшу немедленно прекратить все работы на шахте. Чешская сторона протестовала против расширения предприятия, так как это могло снизить уровень грунтовых вод и нанести колоссальный урон окружающей среде. Суд Брюсселя обязал Варшаву выплачивать по 500 тысяч евро за каждый день работы шахты, но Польша проигнорировала это решение.