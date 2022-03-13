Минобороны России сообщило об уничтожении до 180 иностранных наёмников в Украине

Это кадры из Николаева. Пепелящиеся груды плит – остатки здания школы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А дальше следите за реальностью. В Украинских СМИ сначала выкладывают видеозаписи бойцов нацбатальонов, которые заняли оборону в школах и детсадах, а затем возмущаются ударам по «гражданским объектам».

Это уже официальное сообщение Минобороны России. «Этим утром высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам Вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, что во Львовской области. На этих объектах киевским режимом были развернуты пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники».

В результате удара уничтожено до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Кстати, именно здесь инструкторы НАТО с 2015 года натаскивали ВСУ и Нацгвардию.

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