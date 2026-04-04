Минобороны России сообщило о поражении военных аэродромов Украины

Вооруженные силы России осуществили удар по аэродромам и объектам ВПК Украины, пишет РИА Новости.

Минобороны РФ информирует, что поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетической и топливной инфраструктуры Украины, используемые в интересах украинских Вооруженных сил. Также атакованы места запуска и хранения БЛА дальнего действия и пункты временного размещения вооруженных формирований Украины и иностранных наемников.

Telegraph: Вашингтон отправил спецназ в Иран для спасения пилота сбитого истребителя

Фото: Pinterest