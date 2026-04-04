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Минобороны России сообщило о поражении военных аэродромов Украины

04 апреля 2026 11:14
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Минобороны России сообщило о поражении военных аэродромов Украины-0

Вооруженные силы России осуществили удар по аэродромам и объектам ВПК Украины, пишет РИА Новости.

Минобороны РФ информирует, что поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетической и топливной инфраструктуры Украины, используемые в интересах украинских Вооруженных сил. Также атакованы места запуска и хранения БЛА дальнего действия и пункты временного размещения вооруженных формирований Украины и иностранных наемников.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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