Минобороны России: нанесён удар по объектам в Украине в ответ на теракты в Брянской области

ВС РФ нанесли удар по главным объектам военного назначения в Украине в ответ на теракт в Брянской области, пишет ТАСС.

В оборонном ведомстве Российской Федерации рассказали, что использовались высокоточное вооружение и гиперзвуковые ракеты. Целью были стратегические объекты военного назначения, а также объекты, которые обеспечивали их энергетикой. Массированный удар пришелся на несколько регионов, повреждены в том числе украинские тепловые электростанции.

В Российской Федерации назвали удар ответным возмездием на теракт в Брянской области. Второго марта диверсанты ВСУ, проникнув на территорию России, атаковали два поселка. ДРГ обстреляли гражданскую машину с детьми и взяли жителей в заложники. Жертвами нападения стали два человека, пострадал ребенок.