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Минобороны России: нанесён удар по объектам в Украине в ответ на теракты в Брянской области

09 марта 2023 18:04
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ВС РФ нанесли удар по главным объектам военного назначения в Украине в ответ на теракт в Брянской области, пишет ТАСС. 

В оборонном ведомстве Российской Федерации рассказали, что использовались высокоточное вооружение и гиперзвуковые ракеты. Целью были стратегические объекты военного назначения, а также объекты, которые обеспечивали их энергетикой. Массированный удар пришелся на несколько регионов, повреждены в том числе украинские тепловые электростанции.    

В Российской Федерации назвали удар ответным возмездием на теракт в Брянской области. Второго марта диверсанты ВСУ, проникнув на территорию России, атаковали два поселка. ДРГ обстреляли гражданскую машину с детьми и взяли жителей в заложники. Жертвами нападения стали два человека, пострадал ребенок.

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# Международная политика

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