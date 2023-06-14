Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли 800 военных на двух направлениях

Потери ВС Украины за сутки составили более 800 военных, десятки единиц техники на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

По информации российского оборонного ведомства, украинская армия потеряла двадцать танков, 4 боевые машины пехоты, пятнадцать боевых бронированных машин, две артиллерийские системы, гаубицы и боевую машину РСЗО «Град».

В Запорожской области российскими военными ликвидирован украинский склад боеприпасов. Сообщается о потерях ВСУ и на Времевском выступе в ДНР. За сутки там Киев потерял одиннадцать единиц бронетехники, включая четыре танка.