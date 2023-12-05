Прямой эфир

Минобороны РФ: за сутки средства ПВО сбили два МиГ-29 и вертолёт Ми-8 ВСУ

05 декабря 2023 12:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

За прошедшие сутки российскими силами ПВО были уничтожены два украинских боевых истребителя МиГ-29, вертолет Ми-8, 74 беспилотных летательных аппарат и противорадиолокационная ракета HARM. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Самолеты были сбиты в районах Широкое (Днепропетровская область) и Березниговатое (Николаевская область), а вертолет – в районе Песчаное (Харьковская область).
 
Помимо этого, было ликвидировано 74 беспилотника на территории ЛНР, ДНР, в Запорожской и Херсонской областях, а также ракета HARM. С момента начала спецоперации было уничтожено 547 самолетов, 257 вертолетов, 9465 беспилотников, 442 зенитно-ракетных комплекса, 13807 танков и других боевых машин и так далее.

# Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
Финляндия расследует поставку почти 3500 беспилотников в Россию в обход санкций ЕС
05 декабря 2023 11:57

Финляндия расследует поставку почти 3500 беспилотников в Россию в обход санкций ЕС

Депутат РФ Шеремет: Азовское море будет закреплено как внутренний водоем России
05 декабря 2023 11:29

Депутат РФ Шеремет: Азовское море будет закреплено как внутренний водоем России

Депутат Рады: 2023 станет последним годом безвозмездной помощи США Украине
05 декабря 2023 11:16

Депутат Рады: 2023 станет последним годом безвозмездной помощи США Украине