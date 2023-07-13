Минобороны РФ: ВС России нанесли удар оружием большой дальности по складам боеприпасов ВСУ

Российские военные осуществили групповую атаку на военные хранилища Украины с использованием высокоточных ракет, заявили в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.

Цель удара была успешно достигнута, все объекты поражены. Согласно информации, ВСУ предприняли несколько попыток наступления на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлении.

Ранее также сообщалось, что на Донецком направлении российские военные отразили 16 атак в населенных пунктах Веселое, Красногоровка, Северное, Новомихайловка и Марьинка в ДНР. В районе Курдюмовки была пресечена деятельность диверсионной группы. В результате потери противника на этом направлении составили 480 военнослужащих, шесть пикапов, три САУ «Краб», а также артиллерийские орудия «Мста-Б», «Д-30».