Минобороны РФ: военные сбили дроны ВСУ над Белгородской и Брянской областями

Минобороны РФ сообщило, что четыре беспилотника Украины уничтожены системами ПВО России над территорией Белгородской и Брянской областей. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомтсве сообщается, что 13 февраля примерно в 12:30 по московскому времени предотвращена попытка террористической атаки со стороны Киева с применением беспилотников.

Три дрона были уничтожены над Белгородской областью и один – над Брянской. Ранее агентство отмечало, что около 11:30 над территорией Белгородской области был сбит украинский беспилотник.