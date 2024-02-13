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Минобороны РФ: военные сбили дроны ВСУ над Белгородской и Брянской областями

13 февраля 2024 12:01
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Минобороны РФ сообщило, что четыре беспилотника Украины уничтожены системами ПВО России над территорией Белгородской и Брянской областей. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомтсве сообщается, что 13 февраля примерно в 12:30 по московскому времени предотвращена попытка террористической атаки со стороны Киева с применением беспилотников.

Три дрона были уничтожены над Белгородской областью и один – над Брянской. Ранее агентство отмечало, что около 11:30 над территорией Белгородской области был сбит украинский беспилотник.

# Международная политика

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