Минобороны РФ: военно-транспортный самолёт Ил-76 был сбит из ЗРК, находящегося в Харьковской области

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что удар по военно-транспортному самолету Ил-76 был осуществлен с применением ЗРК, который расположен в Харьковской области, пишет РИА Новости.

В ведомстве информировали, что ВС Украины нанесли удар по самолету из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Для данной цели ВСУ использовали зенитный ракетный комплекс. Радиолокационными средствами ВКС РФ перед крушением самолета Ил-76 зафиксирован пуск двух украинских зенитных ракет.

В МО РФ подчеркнули также, что власти Киева знали о перевозке пленных бойцов ВСУ для обмена.