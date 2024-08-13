Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), сообщил, что у Украины есть «грязная бомба». Об этом пишет РИА Новости.

Он объяснил, что это емкость с радиоактивными изотопами и взрывчатым веществом, которая при взрыве образует радиационное заражение.

Кириллов отметил, что ВСУ использовали ядовитые вещества, синтезированные только в США.

В июне он сообщил, что западные страны по-прежнему продолжают поставлять в Украину радиохимикаты через Польшу и Румынию и что за организацию этих поставок отвечает глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.