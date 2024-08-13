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Минобороны РФ: у Киева есть «грязная бомба»

13 августа 2024 12:34
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Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), сообщил, что у Украины есть «грязная бомба». Об этом пишет РИА Новости.

Он объяснил, что это емкость с радиоактивными изотопами и взрывчатым веществом, которая при взрыве образует радиационное заражение. 
Кириллов отметил, что ВСУ использовали ядовитые вещества, синтезированные только в США.

В июне он сообщил, что западные страны по-прежнему продолжают поставлять в Украину радиохимикаты через Польшу и Румынию и что за организацию этих поставок отвечает глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

# Международная политика

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