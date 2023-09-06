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Минобороны РФ: США стремятся к полному контролю за биобстановкой

06 сентября 2023 14:18
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США хотят установить глобальный контроль за биологической обстановкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

О том, что Соединенные Штаты Америки поставили себе такую цель, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Для достижения этого Америка прибегает к немалым финансовым вливаниям, прикладывает дипломатические и административные усилия.

Игорь Кириллов поясняет, что Россия располагает документальными подтверждениями того, что госдепартамент США занимается реализацией «Программы повышения биобезопасности» с 2016 года. При этом Америка стремится активно проводить биологические программы именно на территориях других стран. Таким образом Вашингтон, задействует сторонних исполнителей, скрывает цели и заказчиков исследований.

Генерал-лейтенант подчеркивает, что документы, которые имеются у РФ, а также заявления представителей политических кругов Штатов показывают масштабы военно-биологической деятельности США.

# общество

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