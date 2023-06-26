Минобороны РФ сообщило об ударе и уничтожении складов боеприпасов в Украине

В ночь с воскресенья на понедельник, 26 июня, Вооруженные силы России осуществили ракетное нападение на склады боеприпасов в Украине, сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции, пишет РИА Новости.

По данным Минобороны России, все цели были успешно поражены в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности, базирующимся на море. В ходе нападения были задеты склады артиллерийских боеприпасов, включая поставки из западных стран. Ведомство подчеркнуло, что все цели были атакованы и поражены.