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Минобороны РФ сообщило, что ВС России нанесли удар по ключевым предприятиям украинского ВПК

15 августа 2023 13:55
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Российские военные произвели ракетные удары по основным мощностям украинского военно-промышленного комплекса, сообщило Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

Поставленная цель удара выполнена, все назначенные объекты уничтожены. Российским военнослужащим удалось нанести значительный ущерб военно-промышленному комплексу противника. В прошедшие сутки ВСУ продолжали наступать на ряде участков линии соприкосновения.

Ранее министр обороны Шойгу на XI Московской конференции по вопросам международной безопасности заявил, что резервы ВСУ близки к полному истощению. Он также заметил, что США проводят чистку военных арсеналов партнеров в угоду себе, чтобы затем продать продукцию своего ВПК союзникам.

# Оружие и боеприпасы

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