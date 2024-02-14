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Минобороны РФ: система ПВО за ночь ликвидировала 9 дронов ВСУ

14 февраля 2024 07:55
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Средствами дежурных средств противовоздушной обороны Российской Федерации ликвидированы и перехвачены 9 БПЛА ВСУ, пишет РИА Новости.

В Министерстве обороны РФ информировали, что ночью с 13 на 14 февраля 2024 года ВС Украины предприняли попытку осуществить атаку по российским объектам посредством беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Так, в районе Белгородской и Воронежской областей, а также над акваторией Черного моря силами ПВО РФ был успешно проведен перехватить и уничтожение девяти украинских БЛА.

# Международная политика

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