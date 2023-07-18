Прямой эфир

Минобороны РФ: российские военнослужащие успешно продвигаются на Купянском направлении

18 июля 2023 11:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Российские военные выдвинулись на Купянское направление, пройдя на расстояние около 1,5 км, сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости. 

Части Западной группировки войск успешно ведут наступление в своей зоне ответственности, двигаясь на расстояние до 2 км по фронту и до 1,5 км в глубину. Более того, российскими военнослужащими разгромлен склад хранения боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны Украины в Котляровке (Харьковская область), а также нанесено поражение противнику в различных районах – Калиново, Берестовое, Кисловка, Табаевка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). В ходе этих операций Вооруженные силы Украины утратили около 65 бойцов, две боевые бронированные машины, три автомобиля и контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50 американского производства.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Песков: позиция Запада по зерновой сделке является бессовестной
18 июля 2023 11:02

Песков: позиция Запада по зерновой сделке является бессовестной

Песков: зона осуществления Черноморской зерновой сделки используется Киевом в боевых целях
18 июля 2023 11:00

Песков: зона осуществления Черноморской зерновой сделки используется Киевом в боевых целях

ВС РФ нанесли удары по объектам Украины, где готовились теракты
18 июля 2023 10:09

ВС РФ нанесли удары по объектам Украины, где готовились теракты