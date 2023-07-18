Минобороны РФ: российские военнослужащие успешно продвигаются на Купянском направлении

Российские военные выдвинулись на Купянское направление, пройдя на расстояние около 1,5 км, сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Части Западной группировки войск успешно ведут наступление в своей зоне ответственности, двигаясь на расстояние до 2 км по фронту и до 1,5 км в глубину. Более того, российскими военнослужащими разгромлен склад хранения боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны Украины в Котляровке (Харьковская область), а также нанесено поражение противнику в различных районах – Калиново, Берестовое, Кисловка, Табаевка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). В ходе этих операций Вооруженные силы Украины утратили около 65 бойцов, две боевые бронированные машины, три автомобиля и контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50 американского производства.