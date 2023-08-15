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Минобороны РФ: российские ПВО перехватили 4 ракеты SCALP и 25 дронов ВСУ

15 августа 2023 12:58
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Вчера, 14 августа, системами ПВО России было уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппарата, сбито четыре крылатые ракеты SCALP-EG и два снаряда РСЗО «Ураган», сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

С момента начала специальной операции было уничтожено 458 украинских самолетов, 246 вертолетов, 5 761 беспилотник, 431 зенитно-ракетный комплекс, 11 315 танков и других боевых машин, 1 144 РСЗО, 5 893 артиллерийских и минометных орудия, а также 12 246 единиц военной техники.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что если ракеты Storm Shadow и Himars будут применены вне зоны спецоперации, то это будет означать полное втягивание США и Великобритании в конфликт. Данное заявление он сделал на заседании коллегии Министерства обороны России.

 

# Оружие и боеприпасы

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