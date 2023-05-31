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Минобороны РФ: российская авиация ударила по первой бригаде спецназначения Украины

31 мая 2023 07:32
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Авиация РФ нанесла удары по пунктам расположения первой украинской бригады специального назначения. Об этом информирует российское оборонное ведомство, пишет РИА Новости. 

Ракетно-бомбовые удары нанесены по пунктам временной дислокации, а также районам сосредоточения личного состава, спецтехнике и подразделениям теробороны. 

Сообщается, что на Купянском направлении ликвидированы два минометных расчета противника и гаубицы. Также военные РФ сорвали пять попыток ротации подразделений на передовых позициях в пешем порядке в полосе обороны шестой общевойсковой армии. 

# Оружие и боеприпасы

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