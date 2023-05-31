Минобороны РФ: российская авиация ударила по первой бригаде спецназначения Украины

Авиация РФ нанесла удары по пунктам расположения первой украинской бригады специального назначения. Об этом информирует российское оборонное ведомство, пишет РИА Новости.

Ракетно-бомбовые удары нанесены по пунктам временной дислокации, а также районам сосредоточения личного состава, спецтехнике и подразделениям теробороны.

Сообщается, что на Купянском направлении ликвидированы два минометных расчета противника и гаубицы. Также военные РФ сорвали пять попыток ротации подразделений на передовых позициях в пешем порядке в полосе обороны шестой общевойсковой армии.