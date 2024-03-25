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Минобороны РФ: ПВО уничтожила 11 БПЛА над Ростовской областью

25 марта 2024 09:06
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Средства ПВО РФ ночью перехватили 11 беспилотников ВСУ над Ростовской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что атака была организована с помощью БПЛА самолетного типа по расположенным на территории РФ объектам.

ВСУ регулярно совершают попытки нападения на российскую территорию с использованием беспилотных летательных аппаратов и организуют диверсии. В то же время Министерство обороны России отмечает, что украинские Вооруженные силы используют БПЛА и ДРГ для нападения на российскую территорию.

# Международная политика

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