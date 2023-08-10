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Минобороны РФ: ПВО сбили украинские БПЛА над Калугой, Подмосковьем и Севастополем

10 августа 2023 07:25
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Попытки Киева совершить террористические акции с участием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были пресечены в ночь на четверг над Калужской, Московской областями и Севастополем, сообщило Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

Силами ПВО были ликвидированы два дрона, следовавших в сторону Москвы, и еще два – в районе Севастополя. Девять БПЛА были уничтожены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение в акватории Черного моря.

Ранее Киев предпринимал попытки атаковать Москву с применением БПЛА 9 и 6 августа. Украинские Вооруженные Силы также посылают ударные беспилотники в Крым, где установлен желтый уровень террористической опасности.

# Международная политика

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