Минобороны РФ: ПВО сбили украинские БПЛА над Калугой, Подмосковьем и Севастополем

Попытки Киева совершить террористические акции с участием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были пресечены в ночь на четверг над Калужской, Московской областями и Севастополем, сообщило Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

Силами ПВО были ликвидированы два дрона, следовавших в сторону Москвы, и еще два – в районе Севастополя. Девять БПЛА были уничтожены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение в акватории Черного моря.

Ранее Киев предпринимал попытки атаковать Москву с применением БПЛА 9 и 6 августа. Украинские Вооруженные Силы также посылают ударные беспилотники в Крым, где установлен желтый уровень террористической опасности.