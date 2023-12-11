В ходе спецоперации российские военные нашли документы, подтверждающие проведение Пентагоном в Украине опасных экспериментов, в том числе по испытанию фармацевтических препаратов на местном населении и вывозу за рубеж образцов биологических препаратов. Об этом заявил глава РХБ защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

Российским специалистам был предоставлен доступ к биолабораториям Украины и их документации. Анализ документации подтвердил опасность проводимых Пентагоном экспериментов. В результате проверки объектов на территориях ДНР и ЛНР были обнаружены эталонные штаммы микроорганизмов. Также документы подтвердили изучение миграций птиц и сбор штаммов вирусов птичьего гриппа.

Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд признала наличие контролируемых у Америки биообъектов в Украине.