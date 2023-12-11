Прямой эфир

Минобороны РФ: обнаружены следы опасных экспериментов США в Украине во время СВО

11 декабря 2023 14:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В ходе спецоперации российские военные нашли документы, подтверждающие проведение Пентагоном в Украине опасных экспериментов, в том числе по испытанию фармацевтических препаратов на местном населении и вывозу за рубеж образцов биологических препаратов. Об этом заявил глава РХБ защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

Российским специалистам был предоставлен доступ к биолабораториям Украины и их документации. Анализ документации подтвердил опасность проводимых Пентагоном экспериментов. В результате проверки объектов на территориях ДНР и ЛНР были обнаружены эталонные штаммы микроорганизмов. Также документы подтвердили изучение миграций птиц и сбор штаммов вирусов птичьего гриппа.

Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд признала наличие контролируемых у Америки биообъектов в Украине.

# Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
Летевший самолёт из Нью-Йорка в Ташкент сел в Петербурге из-за буйного пассажира
11 декабря 2023 13:38

Летевший самолёт из Нью-Йорка в Ташкент сел в Петербурге из-за буйного пассажира

Британия и Норвегия возглавят коалицию для военной поддержки Украины
11 декабря 2023 13:18

Британия и Норвегия возглавят коалицию для военной поддержки Украины

Британцы вынуждены пользоваться стоматологическими услугами за рубежом
11 декабря 2023 12:26

Британцы вынуждены пользоваться стоматологическими услугами за рубежом