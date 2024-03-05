Минобороны РФ: нападение на РФ начнется с быстрого глобального удара

В материале «Военная мысль», издаваемого Минобороны РФ, рассматривается вероятность воздушно-наземной или воздушно-морской кампании в отношении России, которая началась бы с быстрого удара по миру и нескольких массивных ракетных и воздушных ударов.

«При этом начинаться они будут с воздушных наступательных операций, состоящих из быстрого глобального удара…», – отмечается в статье.

Упоминаются и новые виды воинских соединений, способные нанести всеобъемлющее поражение объектам инфраструктуры врага. Перед воздушно-космическими силами ставятся новые задачи, в том числе по оснащению новыми и модернизированными авиационными комплексами и системами вооружения. Также подчеркивается необходимость выработки новых подходов к применению военно-воздушных сил в условиях мирного и военного времени.