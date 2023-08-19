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Минобороны РФ: Киев атаковал Крым ракетой С-200

19 августа 2023 08:56
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В ночь на 19 августа войска Украины пытались произвести атаку на объекты в Республике Крым с использованием ракеты С-200, сообщает РИА Новости.

Российскими ПВО была своевременно замечена и уничтожена данная ракета. Пострадавших и разрушений на земле нет.

В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Боевики ВСУ систематически проводят обстрелы приграничных территорий России и организовывают различные диверсии. За неделю до этого они пытались дважды совершить атаку на Крымский мост с использованием переоборудованных ракет С-200, но в обоих случаях ракеты удалось уничтожить.

# Оружие и боеприпасы

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