Минобороны РФ: Киев атаковал Крым ракетой С-200

В ночь на 19 августа войска Украины пытались произвести атаку на объекты в Республике Крым с использованием ракеты С-200, сообщает РИА Новости.

Российскими ПВО была своевременно замечена и уничтожена данная ракета. Пострадавших и разрушений на земле нет.

В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Боевики ВСУ систематически проводят обстрелы приграничных территорий России и организовывают различные диверсии. За неделю до этого они пытались дважды совершить атаку на Крымский мост с использованием переоборудованных ракет С-200, но в обоих случаях ракеты удалось уничтожить.