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Минобороны РФ: иностранные наемники в Украине открыто кричат по радио о потерях

09 июля 2024 08:01
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Иностранные наемники в Украине, в том числе и британские подразделения, открыто кричат в эфире о своих поражениях и о необходимости эвакуации раненых, сообщил оператор поисковой сети мобильной радиосвязи России «Горыныч». Об этом пишет РИА Новости.

Во время проведения военной операция операторы радиоразведки «Торн» осуществляют перехват этих переговоров и устанавливают местонахождение военных ВСУ.

ВС Украины, пренебрегая защитой связи, часто пользуются услугами сотовой связи, что дает возможность «Торну» вычислять их геопозицию. 

В Минобороны привели в пример перехват, когда один из военных требует подкрепления из-за нехватки людей.

# Международная политика

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