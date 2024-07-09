Иностранные наемники в Украине, в том числе и британские подразделения, открыто кричат в эфире о своих поражениях и о необходимости эвакуации раненых, сообщил оператор поисковой сети мобильной радиосвязи России «Горыныч». Об этом пишет РИА Новости.

Во время проведения военной операция операторы радиоразведки «Торн» осуществляют перехват этих переговоров и устанавливают местонахождение военных ВСУ.

ВС Украины, пренебрегая защитой связи, часто пользуются услугами сотовой связи, что дает возможность «Торну» вычислять их геопозицию.

В Минобороны привели в пример перехват, когда один из военных требует подкрепления из-за нехватки людей.