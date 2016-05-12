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Минобороны Польши об авиакатастрофе под Смоленском: следствие сознательно завели в тупик, чтобы настоящие причины трагедии не стали известны

12 мая 2016 08:07
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Новости Польши. Министерство обороны Польши обвинило прежнее руководство республики в сокрытии информации о катастрофе президентского самолета под Смоленском.

Глава ведомства Антоний Мачеревич заявил, что следствие сознательно завели в тупик, чтобы настоящие причины трагедии не стали известны. В частности, ключевые документы по этому делу, попросту говоря, положили на полку в архив.

Ответ не заставил себя долго ждать: экс-премьер Польши подвергла сомнению высказывания министра обороны, который является членом правящей партии. И сказала, что, пока ее кабинет менял страну, «Право и справедливость» проигрывала очередные выборы, а теперь проигрывает и саму Польшу. Демонстрация на улицах Варшавы в поддержку демократии тому пример, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авиакатастрофа # Антоний Мачеревич

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