Прямой эфир

Минобороны Польши готовится к подписанию крупных военных контрактов

05 сентября 2023 11:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Власти Польши продолжают решительно вооружать страну. Минобороны готовится к подписанию крупных военных контрактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны Польши готовится к подписанию крупных военных контрактов-1

В планах Варшавы закупка шести батарей «Пэтриот», а также морских ракетных судов и беспилотных летательных аппаратов. Закрепить договоренности на бумаге Польша намерена в ходе Международного салона оборонной промышленности, который открывается в Кельце. Небольшой город в Польше вот уже более 30 лет привлекает крупнейших производителей оружия со всего мира. Это одна их крупнейших экспозиций военного снаряжения в Европе.

# Вооруженные силы # Новости Польши # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эрдоган: перспектив для достижения мира в Украине не просматривается
05 сентября 2023 10:51

Эрдоган: перспектив для достижения мира в Украине не просматривается

Шойгу: ВСУ потеряли более 66 тыс. человек с начала контрнаступления
05 сентября 2023 10:41

Шойгу: ВСУ потеряли более 66 тыс. человек с начала контрнаступления

Медведев: необходимо продолжать СВО до полной победы над Украиной
05 сентября 2023 10:27

Медведев: необходимо продолжать СВО до полной победы над Украиной