Минобороны Польши готовится к подписанию крупных военных контрактов

В планах Варшавы закупка шести батарей «Пэтриот», а также морских ракетных судов и беспилотных летательных аппаратов. Закрепить договоренности на бумаге Польша намерена в ходе Международного салона оборонной промышленности, который открывается в Кельце. Небольшой город в Польше вот уже более 30 лет привлекает крупнейших производителей оружия со всего мира. Это одна их крупнейших экспозиций военного снаряжения в Европе.