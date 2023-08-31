Минобороны ФРГ: Германия продолжит оказывать военную поддержку Украине

Новости Германии. Германия намерена к концу текущего года обучить 10 тысяч украинских военнослужащих на своей территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минобороны страны уточнили, что будут продолжать оказывать поддержку Украине, в том числе боеприпасами. Уже удалось заключить несколько рамочных соглашений. Ранее в немецкой прессе писали со ссылкой на главу военного комитета ЕС, что в этом году Евросоюз обучит 30 тысяч украинских военнослужащих.