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Минобороны ФРГ: Германия продолжит оказывать военную поддержку Украине

31 августа 2023 06:14
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Новости Германии. Германия намерена к концу текущего года обучить 10 тысяч украинских военнослужащих на своей территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны ФРГ: Германия продолжит оказывать военную поддержку Украине-1

В Минобороны страны уточнили, что будут продолжать оказывать поддержку Украине, в том числе боеприпасами. Уже удалось заключить несколько рамочных соглашений. Ранее в немецкой прессе писали со ссылкой на главу военного комитета ЕС, что в этом году Евросоюз обучит 30 тысяч украинских военнослужащих.

# Международная политика # Новости Германии # Фотофакт

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