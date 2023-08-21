Минобороны Дании: Киев может использовать истребители F-16 только на территории Украины

Копенгаген предоставит Украине боевые истребители F-16, подчеркивая, что они могут использоваться только на территориях, которые Украина относит к своим, передает РИА Новости.

Как сообщает министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен, передача этого оружия будет осуществляться при том условии, что оно будет применяться с целью вытеснения противника с украинской территории. Глава украинского государства Владимир Зеленский подтвердил, что пилоты и инженеры уже приступили к тренировкам на территории Дании. Ранее передачу Украине самолетов F-16 из Дании и Нидерландов одобрили США. Правда, советник командующего ВВС ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина не получит эти самолеты ближайшей осенью или зимой.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отмечал, что появление у ВСУ техники с ядерными боеголовками будет воспринято как угроза со стороны Запада. Кроме того, сообщается, что если Украина получит эти истребители, но они будут базироваться за пределами Украины, то Москва рассмотрит варианты их поражения.