Вопросы безопасности обсудили в Брюсселе главы МИД стран Евросоюза. На повестке встречи – ситуация на Ближнем Востоке и в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Любопытно, что состояться она должна была в Будапеште. Но глава европейской дипломатии принял решение перенести ее в Бельгию. Причиной стала позиция Венгрии по Украине. Видимо, не угодная западным партнерам.

Напомним, что Венгрия в настоящее время председательствует в ЕС, поэтому неформальная встреча глав МИД должна была пройти там. Но традиции не выдержали политического давления Борреля. В Брюсселе обсудили усиление давления на Москву, в частности способы перевода доходов от замороженных российских активов, и, конечно, военную помощь Киеву, которую снова призвали увеличить. Озвучено и решение Нидерландов разрешить Украине применять истребители F-16 над территорией России. Есть небольшая оговорка: необходимо соблюдать принципы международного гуманитарного права. В Украине о них, вероятно, не слышали. Да и опыт с F-16 у Киева неудачный. 26 августа переданный ВСУ американский самолет потерпел крушение.