Министр обороны КНР Ли Шанфу уволен с должности оборонного ведомства

Министр обороны Китая Ли Шанфу отстранен от исполнения своих обязанностей руководителя военного ведомства и члена Госсовета КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает РИА Новости.

Это случилось после заседания Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Ли Шанфу не выходил на публику с конца августа, есть информация, что в отношении его ведется коррупционное расследование. Он стал уже вторым китайским министром, отстраненным от должности в этом году после долгого отсутствия на публике.