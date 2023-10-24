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Министр обороны КНР Ли Шанфу уволен с должности оборонного ведомства

24 октября 2023 11:53
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Министр обороны Китая Ли Шанфу отстранен от исполнения своих обязанностей руководителя военного ведомства и члена Госсовета КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает РИА Новости.

Это случилось после заседания Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Ли Шанфу не выходил на публику с конца августа, есть информация, что в отношении его ведется коррупционное расследование. Он стал уже вторым китайским министром, отстраненным от должности в этом году после долгого отсутствия на публике.

# Международная политика

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