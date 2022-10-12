Министерство климата Польши: мы тщательно анализируем произошедшее на нефтепроводе «Дружба»

Новости Польши. В Польше не считают утечку на нефтепроводе «Дружба» результатом диверсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уверенность в этом выразил представитель правительства, курирующий вопросы стратегической энергетической инфраструктуры страны. Более осторожными в оценке происшествия оказались в Министерстве окружающей среды.

Адам Гибурж-Чевертынский, заместитель министра климата и окружающей среды Польши:

Сейчас мы тщательно анализируем произошедшее. Да, я могу подтвердить, что в нескольких десятках километров от Плоцка действительно есть утечка. Все службы на месте, в том числе пожарные и службы безопасности. Но это все, что я могу пока сказать.