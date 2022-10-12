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Министерство климата Польши: мы тщательно анализируем произошедшее на нефтепроводе «Дружба»

12 октября 2022 12:28
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Новости Польши. В Польше не считают утечку на нефтепроводе «Дружба» результатом диверсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Министерство климата Польши: мы тщательно анализируем произошедшее на нефтепроводе «Дружба»-1

Уверенность в этом выразил представитель правительства, курирующий вопросы стратегической энергетической инфраструктуры страны. Более осторожными в оценке происшествия оказались в Министерстве окружающей среды.  

Министерство климата Польши: мы тщательно анализируем произошедшее на нефтепроводе «Дружба»-4

Адам Гибурж-Чевертынский, заместитель министра климата и окружающей среды Польши:
Сейчас мы тщательно анализируем произошедшее. Да, я могу подтвердить, что в нескольких десятках километров от Плоцка действительно есть утечка. Все службы на месте, в том числе пожарные и службы безопасности. Но это все, что я могу пока сказать.  

Министерство климата Польши: мы тщательно анализируем произошедшее на нефтепроводе «Дружба»-7

Ранее сообщалось, что системы автоматизации польского трубопроводного оператора PERN вечером 11 октября обнаружили утечку нефти на одной из двух ниток участка трубопровода «Дружба». Напомним, что его часть проходит и через нашу страну. В Сербии произошедшее назвали проявлением энергетической войны. Там считают, что очень похоже на диверсии на нитках «Северных потоков». О последствиях произошедшего для ЕС пока говорят мало, но, судя по всему, они будут серьезными. Как в экономике, так и в социальной сфере. Энергоемким производствам грозит разорение, а европейцам суровая и холодная зима.  

# ЧП # Фотофакт

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