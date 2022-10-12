Министерство климата Польши: мы тщательно анализируем произошедшее на нефтепроводе «Дружба»

Новости Польши. В Польше не считают утечку на нефтепроводе «Дружба» результатом диверсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. В Польше не считают утечку на нефтепроводе «Дружба» результатом диверсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уверенность в этом выразил представитель правительства, курирующий вопросы стратегической энергетической инфраструктуры страны. Более осторожными в оценке происшествия оказались в Министерстве окружающей среды.
Адам Гибурж-Чевертынский, заместитель министра климата и окружающей среды Польши:
Сейчас мы тщательно анализируем произошедшее. Да, я могу подтвердить, что в нескольких десятках километров от Плоцка действительно есть утечка. Все службы на месте, в том числе пожарные и службы безопасности. Но это все, что я могу пока сказать.
Ранее сообщалось, что системы автоматизации польского трубопроводного оператора PERN вечером 11 октября обнаружили утечку нефти на одной из двух ниток участка трубопровода «Дружба». Напомним, что его часть проходит и через нашу страну. В Сербии произошедшее назвали проявлением энергетической войны. Там считают, что очень похоже на диверсии на нитках «Северных потоков». О последствиях произошедшего для ЕС пока говорят мало, но, судя по всему, они будут серьезными. Как в экономике, так и в социальной сфере. Энергоемким производствам грозит разорение, а европейцам суровая и холодная зима.