Минэкономики Литвы предлагает продавать продукты ещё 45 дней после истечения срока годности

Новости Литвы. Министерство экономики и инноваций Литвы выступило с весьма странным предложением. В ведомстве предлагают продавать продукты еще 45 дней после истечения срока годности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект уже находится на рассмотрении предпринимательских организаций и соответствующих инстанций. В Министерстве свое решение аргументируют необходимостью рационального использования продуктов. До сих пор просроченные товары изымали из магазинов. Теперь решили, что их еще можно какое-то время реализовывать. В результате эксперты выпустят рекомендации по торговле просроченными продуктами.