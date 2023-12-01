Прямой эфир

Минэкономики Литвы предлагает продавать продукты ещё 45 дней после истечения срока годности

01 декабря 2023 20:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Литвы. Министерство экономики и инноваций Литвы выступило с весьма странным предложением. В ведомстве предлагают продавать продукты еще 45 дней после истечения срока годности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики Литвы предлагает продавать продукты ещё 45 дней после истечения срока годности-1

Проект уже находится на рассмотрении предпринимательских организаций и соответствующих инстанций. В Министерстве свое решение аргументируют необходимостью рационального использования продуктов. До сих пор просроченные товары изымали из магазинов. Теперь решили, что их еще можно какое-то время реализовывать. В результате эксперты выпустят рекомендации по торговле просроченными продуктами.

# Продукты питания # Новости Литвы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Италии извергается вулкан Этна
01 декабря 2023 20:01

В Италии извергается вулкан Этна

В Германии задержали двух молодых людей по подозрению в планировании теракта
01 декабря 2023 20:01

В Германии задержали двух молодых людей по подозрению в планировании теракта

Дальнобойщики на границе Украины и Польши объявили голодовку
01 декабря 2023 19:15

Дальнобойщики на границе Украины и Польши объявили голодовку