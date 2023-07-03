Milliyet: сжигание Корана и реакция Эрдогана поставили под вопрос членство Швеции в НАТО

Президент Турции Эрдоган резко отреагировал на сожжение Корана в Стокгольме, что может негативно сказаться на шансах Швеции присоединиться к НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Milliyet.

Главы разных стран осудили происшествие, а МИД России предупредил о возможных катастрофических последствиях, если подобные действия останутся безнаказанными.

В свою очередь, президент РФ Путин заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением. Многие турецкие чиновники, включая Эрдогана, считают, что это событие подрывает шансы Швеции на вступление в НАТО. Швеция ждет завершения процесса вступления в Альянс, но события вокруг сожжения священной реликвии создают дополнительные препятствия для нее.