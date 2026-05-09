Миллер высмеял указ Зеленского, «разрешающий» Москве провести Парад Победы

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер посмеялся над изданием Владимиром Зеленским указа, «позволяющего» Москве провести Парад Победы. Об этом пишет РИА Новости.

Политик указал, что Зеленский сделал вывод, что «без его разрешения Россия могла и не знать, позволено ли ей устроить парад» в Москве в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Предполагалось, что это прозвучит угрожающе, однако в реальности напомнило «заявление обиженного завхоза», – отметил Миллер.

Миллер с юмором высказался также, что теперь украинскому политику необходимо разрешить цветение сакуры в Японии, и открытие пирамид в 10.00 в Египте.

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