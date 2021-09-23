Мигранты из Гаити ищут убежище в Мексике. Они собрались возле иммиграционных служб

Несмотря на то что большинство беженцев стремились попасть в США, некоторые, узнав о массовой депортации, предпочли найти работу в Мексике. Многие собираются возле приюта, чтобы получить еду, воду и самое необходимое. Руководство приюта для размещения всех желающих поставило на улице палатки, чтобы защитить людей от дождя и солнца.

Семьи с маленькими детьми были вынуждены бежать из страны из-за сильного землетрясения в середине августа. В результате подземных толчков на Гаити погибли почти 2 000 человек. Более 60 тысяч домов полностью разрушены, еще десятки тысяч зданий получили повреждения.

Ранее мигранты пытались обосноваться в Южной Америке, но столкнулись с трудностями в поиске работы в условиях ковидных ограничений и экономического спада. Кроме того, американские власти начали депортацию беженцев.