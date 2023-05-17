​МиГ-31К поразил ЗРК Patriot в Киеве гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Российский истребитель уничтожил ЗРК Patriot в украинской столице гиперзвуковой ракетой «Кинжал» из воздушной засады, пишет РИА Новости.

Удар был настолько внезапным, что украинская сторона не успела среагировать и защитить американский зенитно-ракетный комплекс. Гиперзвуковые «Кинжалы» РФ способны достигать цель за минуты: этого времени недостаточно, чтобы переместить ЗРК Patriot после стрельбы или зарядить новые ракеты.

Во вторник, 16 мая, российское оборонное ведомство проинформировало о массированном ударе по пунктам дислокации ВСУ и о том, что российский «Кинжал» поразил Patriot в Киеве. Позже появилось видео в сети Интернет, где американский ЗРК Patriot отражает удар ракет РФ, а спустя несколько минут, после израсходования боекомплекта, происходит взрыв на земле. Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу опроверг информацию о шести сбитых украинскими ПВО ракетах «Кинжал». Он отметил, что столько российская сторона не запускает, как заявляют в Киеве.