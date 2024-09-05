МИД Украины возглавит Андрей Сибига вместо Кулебы

Верховная рада Украины назначила Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы, заявил депутат Алексей Гончаренко. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Кулеба подал в отставку, и президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру Сибиги.

Ранее Сибига был заместителем министра иностранных дел и заместителем главы администрации Зеленского. Кроме того, парламент освободил от должности еще ряд министров, в том числе главу Минюста и вице-премьера по вопросам европейской интеграции.