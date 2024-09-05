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МИД Украины возглавит Андрей Сибига вместо Кулебы

05 сентября 2024 13:07
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Верховная рада Украины назначила Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы, заявил депутат Алексей Гончаренко. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Кулеба подал в отставку, и президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру Сибиги.

Ранее Сибига был заместителем министра иностранных дел и заместителем главы администрации Зеленского. Кроме того, парламент освободил от должности еще ряд министров, в том числе главу Минюста и вице-премьера по вопросам европейской интеграции.

# Международная политика

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