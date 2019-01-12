МИД: среди пострадавших при взрыве в Париже белорусов нет

Новости Франции. Количество пострадавших при взрыве в Париже приближается к 50, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три человека скончались. Среди них двое пожарных и одна женщина – гражданка Испании.

По сообщениям МИД, белорусов среди пострадавших нет. Наши дипломаты во Франции продолжают держать связь с правоохранителями. «Я услышал взрыв». Очевидец о взрыве и пожаре в центре Парижа На месте происшествия продолжают работать спасатели, пожарные и полиция. Ведется разбор завалов. Под обломками здания могут оставаться люди.