Прямой эфир

МИД РФ вызвал посла Германии из-за разговора немецких офицеров о Крымском мосте

04 марта 2024 08:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф был 4 марта экстренно вызван в МИД России, так как немецкие офицеры рассматривали вероятность атаки на Крымский мост. Об этом пишет ТАСС.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что немецкие офицеры высокого ранга обдумывали такую возможность, невзирая на слова канцлера Германии Олафа Шольца о нейтралитете НАТО в отношении украинского конфликта.

В качестве примера Симоньян приводит аудиозапись, свидетельствующую о дискуссии, в ходе который офицеры рассматривают возможность уничтожения Крымского моста ракетами Taurus  и детали планирования атаки.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Республика Корея и США проводят совместные учения Freedom Shield
04 марта 2024 08:41

Республика Корея и США проводят совместные учения Freedom Shield

В Сеуле прошёл массовый митинг в поддержку бастующих врачей
04 марта 2024 08:30

В Сеуле прошёл массовый митинг в поддержку бастующих врачей

Тысячи заключенных сбежали из крупнейшей тюрьмы Гаити, 10 человек погибли
04 марта 2024 08:15

Тысячи заключенных сбежали из крупнейшей тюрьмы Гаити, 10 человек погибли