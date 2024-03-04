МИД РФ вызвал посла Германии из-за разговора немецких офицеров о Крымском мосте

Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф был 4 марта экстренно вызван в МИД России, так как немецкие офицеры рассматривали вероятность атаки на Крымский мост. Об этом пишет ТАСС.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что немецкие офицеры высокого ранга обдумывали такую возможность, невзирая на слова канцлера Германии Олафа Шольца о нейтралитете НАТО в отношении украинского конфликта.

В качестве примера Симоньян приводит аудиозапись, свидетельствующую о дискуссии, в ходе который офицеры рассматривают возможность уничтожения Крымского моста ракетами Taurus и детали планирования атаки.