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МИД РФ: Россия примет меры в ответ на переброску в Британию истребителей F-35 с ядерным оружием

04 ноября 2023 08:43
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Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что готовящаяся переброска в Великобританию американских истребителей F-35 будет учтена Россией в оперативном военном планировании, пишет РИА Новости.

По мнению Александра Грушко, данная переброска истребителей-бомбардировщиков F-35, способных нести ядерное оружие, является частью политики сдерживания Российской Федерации. С этой же целью проводятся более масштабные и частые учения НАТО. В связи с чем, по словам замглавы МИД РФ, эти обстоятельства будут взяты в расчет и «военно-технические меры предосторожности будут приняты».

# Международная политика

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