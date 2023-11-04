МИД РФ: Россия примет меры в ответ на переброску в Британию истребителей F-35 с ядерным оружием

Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что готовящаяся переброска в Великобританию американских истребителей F-35 будет учтена Россией в оперативном военном планировании, пишет РИА Новости.

По мнению Александра Грушко, данная переброска истребителей-бомбардировщиков F-35, способных нести ядерное оружие, является частью политики сдерживания Российской Федерации. С этой же целью проводятся более масштабные и частые учения НАТО. В связи с чем, по словам замглавы МИД РФ, эти обстоятельства будут взяты в расчет и «военно-технические меры предосторожности будут приняты».