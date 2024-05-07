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МИД РФ пригрозил ответными ударами по британским объектам в Украине

07 мая 2024 08:16
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Посол Соединенного Королевства в Москве Найджел Кейси был предупрежден о вероятности ответного удара по Украине, если та применит британское оружие для этого. Об этом пишет ТАСС.

Заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона российские власти считают доказательством обострения напряженности и расширения участия Лондона в боевых действиях на стороне Киева. Ранее он заявил, что Украина имеет право нанести удар по России с помощью британского оружия.

Послу было предложено подумать о последствиях враждебного действия и отказаться от воинственных высказываний Кэмерона.

# Международная политика

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