МИД РФ пригрозил ответными ударами по британским объектам в Украине

Посол Соединенного Королевства в Москве Найджел Кейси был предупрежден о вероятности ответного удара по Украине, если та применит британское оружие для этого. Об этом пишет ТАСС.

Заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона российские власти считают доказательством обострения напряженности и расширения участия Лондона в боевых действиях на стороне Киева. Ранее он заявил, что Украина имеет право нанести удар по России с помощью британского оружия.

Послу было предложено подумать о последствиях враждебного действия и отказаться от воинственных высказываний Кэмерона.