МИД РФ пригрозил ответными мерами за конфискацию российских авто

МИД России заявил, что Москва предпримет ответные меры в связи с возможным изъятием в Литве автомобилей с номерами РФ. Об этом пишет РИА Новости.

При этом дипломаты подчеркнули, что такой шаг Вильнюса будет расценен как грубое воровство. Они напомнили, что 11 марта истекает срок для вывоза или перерегистрации зарегистрированных в РФ автомобилей, и настоятельно рекомендовали россиянам максимально снизить риски для своего имущества.

В МИД РФ также отметили враждебное отношение Литвы и других стран Балтии к Российской Федерации и порекомендовали гражданам страны избегать поездки в эти государства.

С 11 марта владельцев автомобилей с российскими номерами в Литве ждут штрафы и конфискация машин. Это не распространяется на транзитные автомобили, следующие в Калининградскую область и обратно. Еврокомиссия ранее уточнила, что санкции ЕС в отношении России касаются и личных машин с российскими номерами. Кроме того, запрет на въезд таких машин действует в Эстонии, Латвии, Финляндии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии.