МИД РФ потребовал от Украины арестовать и выдать главу СБУ

Министерство иностранных дел России потребовало от украинской стороны арестовать главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия добивается от Киева прекратить поддержку терроризма, предать суду лиц, виновных в совершении преступлений, и возместить ущерб пострадавшим. За нарушение антитеррористических конвенций Украина может быть привлечена к международно-правовой ответственности.

Ранее Малюк признался, что за подрывом Крымского моста в 2022 году стоит Киев.