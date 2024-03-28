МИД РФ: действия НАТО в Восточной Европе нацелены на столкновение с Россией

Действия НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе направлены на подготовку к возможному конфликту с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Усиление военного потенциала Альянса в Румынии, Польше и Прибалтике увеличивает военное напряжение у российских границ и создает угрозы безопасности.

В МИД отметили, что все это связано с подготовкой к потенциальному столкновению с Россией. В качестве примера милитаризации указали на расширение румынской авиабазы. МИД обещает следить за действиями Румынии и учитывать возникающие риски в военном планировании.

Также в Москве подчеркивают, что НАТО нацелено на конфронтацию, и его расширение не увеличит безопасность Европы. При этом Россия не представляет угрозы для стран Альянса, но будет отслеживать действия, которые могут угрожать ее интересам. Кроме этого, в Кремле заявляют, что готовы к диалогу на равных, но Запад должен отказаться от милитаризации континента.