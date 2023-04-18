МИД рекомендует белорусам воздержаться от посещения Судана

Министерство иностранных дел рекомендует белорусам воздержаться от посещения Судана. Вот уже несколько дней там не прекращаются вооруженные столкновения между армией и силами быстрого реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На таком фоне МИД Беларуси отмечает, что гражданам лучше воздержаться от посещения этой африканской страны до полной стабилизации ситуации. В Судане работает наше почетное консульство, а дипломатические связи поддерживаются через посольство в Египте. Там можно получить экстренную консульскую помощь.