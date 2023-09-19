МИД РБ: в Беларуси обеспокоены эскалацией обстановки в южно-кавказском регионе

Твердо исходим из того, что долговременное и устойчивое решение самых сложных конфликтов возможно исключительно политически-дипломатическим путем. Об этом заявили в белорусском МИД, комментируя резкое обострение ситуации, которая сопровождается боевыми действиями на Южном Кавказе.

Внешнеполитическое ведомство РБ настоятельно призывает все стороны принять все меры для прекращения огня и недопущения смертей людей. Для этого необходимо начать диалог, чтобы не дать перечеркнуть сформированные ранее предпосылки для мирного урегулирования карабахского вопроса, отметили в МИД Беларуси.

В профильном ведомстве подчеркнули, что наша страна со своей стороны готова во всех форматах прилагать усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе.

