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МИД РБ: в Беларуси обеспокоены эскалацией обстановки в южно-кавказском регионе

19 сентября 2023 14:47
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Твердо исходим из того, что долговременное и устойчивое решение самых сложных конфликтов возможно исключительно политически-дипломатическим путем. Об этом заявили в белорусском МИД, комментируя резкое обострение ситуации, которая сопровождается боевыми действиями на Южном Кавказе. 

Внешнеполитическое ведомство РБ настоятельно призывает все стороны принять все меры для прекращения огня и недопущения смертей людей. Для этого необходимо начать диалог, чтобы не дать перечеркнуть сформированные ранее предпосылки для мирного урегулирования карабахского вопроса, отметили в МИД Беларуси. 

В профильном ведомстве подчеркнули, что наша страна со своей стороны готова во всех форматах прилагать усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе. 
 

# Международная политика

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